Hugo Castejón habla como nunca de su relación con Marta Sánchez: “Se acercó a mí bailando como una loca”

Así comenzó la historia de amor de Hugo Castejón y Marta Sánchez

Aunque la ‘Curva de la vida’ de Hugo Castejón todavía tenía mucho recorrido, Jorge Javier Vázquez no podía esperar más para saber cuándo y cómo se enamoró de una de las cantantes más famosas de nuestro país, Marta Sánchez. “Fuí destinado a Nicaragua y a Nigeria como diplomático de España… Un sábado estaba en Madrid y un amigo me dijo que saliéramos a tomar una copa, yo estaba muy cansado y no iba a salir… Cuando llegué a la fiesta, una chica rubia se puso a bailar muy alocadamente conmigo… Sí, era Marta Sánchez… Yo estoy bailando con ella durante 20 segundos y me fui a por una copa, me pilló un poco de sopetón… Al rato la vi a ella sentada llorando, me conmovió mucho y fui a hablar con ella. Estuvimos hablando un rato y nos dimos un beso. Luego la llevamos a casa y al día siguiente consiguió mi teléfono, y me llamó. Me dijo que por favor no contara nada a nadie, le dije que no se preocupara pero que igual había más veces, ella también quería y desde ahí comenzamos una relación que duró tres años”, así explicaba Hugo con cariño como conoció a su novia.