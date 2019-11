Mila vive su noche más angustiosa y los alegatos del exterior sacuden a Adara y Joao

El zasca de Pol al Maestro Joao: “El alegato te lo tendría que hacer tu amigo Alberto"

Adara, invadida por la emoción de las bellas palabras de Gianmarco: “Me haces mucha falta”

Un grito de Diego Matamoros se cuela en la casa y descoloca a los vips

Adara, a Mila Ximénez: “Tienes una prepotencia que no puedes con ella”

La noche no ha comenzado nada bien para Mila Ximénez. Adara está convencida de que Mila la quiere separar de su amigo Joao. Mila no ha querido entrar al trapo y ha explicado que ella lo ha intentado todo para acercarse a ella, pero que no hay forma. Algo con lo que Adara no está nada de acuerdo “tienes un teatro que no te lo crees ni tú, teatrera”. Mila no quería entrar en discusiones porque no tenía un buen día, pero ha terminado llorando por los ataques de Adara y las muestras de cariño de sus amigos en la casa.