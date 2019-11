Jorge Javier se despide de los concursantes y deja a Mila hecha un mar de lágrimas: "Tengo que volver a pasar por quirófano"

Jorge Javier Vázquez ha comunicado a los concursantes que tiene que volver a ser intervenido : "Os quiero contar algo: a partir de la semana que viene no voy a poder estar con vosotros porque tengo que volver a pasar por el quirófano. Es una operación que tenía programada desde algún tiempo ya, como un mes y medio. Yo espero volver a poder estar con vosotros en la final. Ojalá pueda llegar a estar. En principio no tiene por qué haber ningún problema", decía. Ante sus palabras, Mila Ximénez no podía evitar estallar en llanto.

"Quería daros las gracias por si acaso no estoy en la final. Gracias por esta edición que nos habéis brindado. Gracias porque para mí ha sido histórica, os seguiré viendo desde casa. Muchos besos, muchas gracias y nos vemos lo antes posible", continuaba Jorge Javier. El presentador, al ver a Mila desconsolada, aprovechó para tranquilizarla: "Mila, de verdad, te quiero tranquilizar. No te preocupes, a ver qué pasa. No se cuándo nos veremos porque no sé cuándo saldrás", explicaba.