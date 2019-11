Mila Ximénez reflexiona sobre su paso por 'GH VIP 7': "Soy afortunada de vivir esta experiencia"

"Es muy estimulante ver que he podido llegar hasta aquí"

"Siempre diré que fui capaz de vivir esta aventura"

"Cuando llegan algunos estímulos inesperados vives una magia muy especial"

Mila Ximénez hace un balance de su paso por la casa de Guadalix en el blog de 'GH VIP 7'. La tertuliana confiesa que hay días en los que "cree que no va a poder continuar" pero se sorprende de como en minutos "le llega el arranque y empieza a tirar con más fuerza".

"No estoy dando mis mejores planos físicamente. Estoy superando muchas pruebas que pienso que me van a extenuar y me siento muy insegura con mi aspecto, os lo aseguro. Sin embargo, me sorprendo a mí misma diciéndome que soy afortunada por vivir una experiencia que me desnude de esos complejos y miedos que solo te sirven para tener el vuelo corto", explica la colaboradora de 'Sálvame'.

Mila sufre sobre todo por su familia y por cómo estarán fuera digiriendo su concurso. Sin embargo, la televisiva asegura a sus seres queridos que el programa sabe cómo levantar sus ánimos: "Imagino que habéis sufrido cuando me habéis visto mal, y eso me preocupa. Sobre todo, por ti, Alba. Pero no puedo evitar vivir esto como vivo mi vida real. No os voy a mentir, no está siendo fácil. Mañana empezamos la doceava semana y el cansancio del encierro se nota. Pero os aseguro que aquí lo saben y cuando llegan algunos estímulos inesperados vives una magia muy especial. Ya queda poco, y es muy estimulante ver que he podido llegar hasta aquí y con fuerza para vivirlo hasta el final sin tirar la toalla".

"Alba. Sé lo que te quiero, que es un amor infinito. Pero no sabía lo mucho que te necesitaba en mi día a día. Hablar contigo, siempre me hace sentirme más fuerte y desatarme de mis miedos. Manolo. Gracias por acompañarme y cuidarme siempre en mis locuras. Lo que peor llevo es no ver a mis niños, pero sé que están bien y que saben que a su abuela le gusta las aventuras. Así quiero que me vean", añade.