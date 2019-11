Antonio David le hace un guiño a Gloria Camila en su blog: "Te quiero y lo sabes"

Antonio David se ha sincerado en su blog de 'Gran Hermano VIP' antes de enfrentarse a su posible expulsión. El concursante, esta vez, ve complicada la salvación: "Así que me veo en la Sala de Expulsión con Adara, si cabe la concursante más fuerte de este concurso: 7 veces nominada y salvada por su público, digno de admiración. Para mí, que el jueves pasado en la Sala de Expulsión frente a Hugo, me salvara ya fue un regalazo de toda la gente que me quiere y así me lo hicisteis saber, que tengo vuestro apoyo y os lo agradeceré siempre, con Adara es casi imposible salvarme, pero os diré una cosa: estoy feliz de saber que os tengo fuera y que para mí teneros es mi mayor regalo. Mil besos, ¡se os quiere familia!".