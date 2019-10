Noemí se rompe al ver a su madre y justifica su actitud en el concurso: "Sin ella no soy nada, me falta mi otra mitad"

Noemí Salazar ha sido elegida por la audiencia como el mueble oficial de la edición. La concursante se ha revelado y se ha quitado al caja de cartón que debía llevar puesta. Soy la primera que se ríe de si misma, pero me he visto ridícula, ya no por mí, sino por mi familia, por si le puede afectar verme mal, Mama si estás ahí te quiero, te necesito mucho", ha explicado rompiendo a llorar. "Me gustaría que vieras como se ha tomado tu madre tu elección como mueble de la casa", le ha dicho Jorge Javier mientras conectaba con Raquel Salazar: " Humor, mi vida, humor, eres guapa con caja y sin caja , póntelo, no pasa nada", le ha dicho a Noemí su madre.

Sin poder contener el llanto, la de los 'Gipsy Kings' ha explicado lo que significa su madre para ella: "Sin ella no soy nada, me falta mi otra mitad aquí. Nunca he estado sola, nunca me he ido a los viajes de fin de curso ni nada, mi lucha diaria por que mi cabeza no se vaya fuera me gasta mucha energía. La gente esta acostumbrada a verme en mi programa haciendo bromas y lo intento hacer pero esta es mi vida real, donde me enfrento a mis miedos. Mila, El Cejas, Antonio David, Irene Junquera y Alba Carrillo no han podido evitar emocionarse con la escena.