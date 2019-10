El Maestro Joao asegura que un cantante famoso abusó de él cuando era un niño: "Entré en un sitio muy oscuro y me empujó"

El hilo conductor de la vida de Joao es su madre, una madre que ama por encima de cualquier cosa y que según ha ido relatando le ha salvado de situaciones muy, muy duras. “Yo tuve una niñez pobre, pero no era infeliz, era solamente pobre… Vivíamos en unas chabolas en el barrio San Pascual, no teníamos ni cuarto de baño… Pero yo era feliz, vivíamos en lo que luego se llamó el Barrio de la Alegría… Mi padre era mi padre, pero mi madre y mi padre fueron mi madre… Mi padre estaba en casa, pero no, la que luchaba era mi madre…”.