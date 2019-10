Sofía Suescun, destrozada tras ver como Kiko habla de ella en pasado: "No entiendo nada"

Sofía Suescun se ha hundido tras ver las imágenes en las que Kiko Jiménez habla de ella y de su posible affaire con Estela. "Creo que Sofía era la mujer de mi vida. Me ha tocado entrar a vivir esta experiencia donde las cosas se viven muy intensas. Pienso en lo de fuera y no es fácil porque sé que hay ciertos comportamientos que quizás se malinterpretan. Lo único que espero es que Sofía esté fuera cuando salga. Es una golosina y hay mucho tramposo, ¿sabrá afrontarlo?, no caer en las trampas. Todo se malinterpreta, tanto dentro como fuera, está destinado al acabose. Igual ella fuera puede conocer a otra persona o yo dentro, entonces claro yo me pongo en lo peor. Yo sabía a donde venía pero no me lo imaginaba tampoco así. Entonces claro, ahí entra en acción el factor sorpresa", le contaba el extronista a Antonio David Flores.