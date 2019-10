Diego Matamoros no desconfía de Estela y justifica su tonteo con Kiko: “Es feliz porque no está teniendo pesadillas dentro de la casa”

Sofía, sobre Kiko: "A mí no me roneaba a sí en ‘Mujeres y hombres y viceversa’"

¿Es un pacto? ¿Realmente ellos no ven ningún acercamiento? ¿El amor es ciego? No lo sabemos pero hasta nueva orden, Sofía Suescun y Diego Matamoros han hecho piña y están defendiendo a capa y espada sus relaciones sentimentales. Diego tiene justificación para todos y cada uno de los comportamientos de su esposa Estela y Sofía está convencida de que a Kiko no le gusta su compañera.

Tras ver el vídeo completo del “acercamiento” de Estela y Kiko, Diego se ha puesto serio y ha pedido que le dejaran hablar: “Me parece una falta de respeto lo que estáis haciendo del ¡Madre mía!”. Él no ha visto nada sospechoso y ha ido una por una explicando las afirmaciones de su esposa: “Estoy viendo en todos, los vídeos que he visto por internet, en la tontería del pelo están hablando de la nominación de Mila… Cuando le dice que si está feliz y ella le dice que sí, es porque Estela no está teniendo pesadillas en la casa, fuera de la casa está teniendo pesadillas desde que murió su abuelo… Cuando las tiene en casa yo la despierto y le abrazo”.

Diego está convencido de que todo esta situación es una estrategia “Es Kiko el que está forzando muchas situaciones, creo que a Kiko le gusta atraer y gustar… Yo veo que Estela no se mueve”. Una opinión que Sofía no comparte, pero que tampoco le hace pensar que su relación se vaya a romper de un momento a otro: “No veo a Kiko ronear en ningún momento, a mí no me roneaba a sí en ‘Mujeres y hombres y viceversa’… Solo él sabe lo que piensa y es él el que tiene que decidir”.