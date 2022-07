Con tan solo 8 años, Iker se sube por primera vez a un escenario y sorprende al jurado: “Es un rey”

‘Si me voy’, de Paula Rojo, ha sido el tema elegido por el más pequeño de la noche. “Te he visto afinando muy bien”, le decía Ana Mena. “Es que es un rey”, apuntaba Omar Montes. “Has estado hecho un príncipe, a mí me ha gustado mucho”, continuaba Ana. “El día de mañana vas a ser una gran estrella”, le auguraba Dioni.