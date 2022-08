Inés reivindica el estilo lírico en ‘Idol Kids’ y deja al jurado boquiabierto

La cantante se ha sacado un as de la manga y ha interpretado ‘Nella Fantasía’ dejando con la boca abierta al jurado. “Quería que vierais otras facetas de mí”, ha explicado.

“No dejas de sorprenderme, si la otra vez ya me tenías cautivado, cantando de esa manera tan celestial me tienes entregado”, le ha confesado Dioni. La participante se ha llevado los tres verdes del jurado y una alta puntuación del público.