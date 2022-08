Paula deslumbra al jurado sobre el escenario con 'Vivir así es morir de amor': "Has brillado muchísimo"

En su primera vez cantando con bailarines, la joven de 15 años demuestra que es toda una artista. Ana Mena ha sentido ese cambio en su actitud, “qué diferente a la anterior”. Dioni está encantado y no duda en cambiar la letra de la canción , “escucharte a ti es morir de amor” y considera que Paula debería tener de nuevo el Ticket Dorado.

Omar Montes destaca su puesto en escena, “da gusto verte en el escenario”, además de su versatilidad, “me encanta ver artistas que cambian de registro” y cree que tiene mucho futuro. Ángeles, bajo la misma tónica, explica que “en el escenario has brillado muchísimo, has entonado maravillosamente bien, has estado estupenda”.