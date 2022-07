Paula Vázquez enamora a Ana Mena y se lleva su ticket dorado: "Te lo mereces"

La intérprete de 'A un paso de la luna' ha corrido hacía él y ambos se han fundido en un cariñoso abrazo. "Para mí Rubén ha sido uno de los pilares fundamentales de mi vida, de mi carrera. Desde pequeñita. Cunado me iba bien, cunado me iba mal, es una de las personas que más ha creído en mí, que más me ha animado a salir adelante. Es una joya de persona. Me has ayudado muchísimo a dedicarme a lo que me gusta y gran parte de lo que hago te lo debo a ti", le ha agradecido muy emocionada.