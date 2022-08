Omar Montes cae rendido ante el arte de Juan José Almagro: "Eres cultura de España, igual que la tortilla de patatas"

“Lo has bordado, estás sembrado”, le decía Dioni a Juan José en su anterior actuación. Omar Monte no había podido estar esa noche en el jurado y cedió su ticket dorado a Dioni. El cantante de Camela le entregó a Juan el ticket dorado en su nombre: "Estoy muy orgulloso y muy contento porque Omar, al que quiero y admiro mucho me ha dado su ticket dorado para que lo entregara yo. Por el honor y lo que me ha otorgado Omar Montes, yo esta noche te entrego su ticket dorado", le dijo.