La perfección vocal de Carla tiene premio: de 'Idol Kids' a los escenarios de un musical

“Si yo la valoro estoy siendo deshonesto conmigo mismo. Yo no puedo valorar a una persona que me está dando cien vueltas ”, opinaba Omar Montes entre risas.

En semifinales, Carla se atrevió con 'And I am telling you I'm not going'. Gracias a su inmejorable registro de voz, puso a todo el mundo en pie y rozó el 100% de los votos del público.