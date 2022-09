Irene demuestra toda su fortaleza cantando 'Titanium' en la final de 'Idol Kids'

Irene es una persona nueva desde que se presentó a 'Idol Kids'. "‘Idol Kids’ me ha cambiado la vida. Llegue insegura, con miedo. Llegué sin poder cantar ni a mi madre. A la final vengo empoderada, vengo a enseñar a una Irene cañera. Me he dado cuenta de que no solo puedo cantar en acústico y de que el escenario es mi sitio. Ahora que lo he pisado no pienso bajarme de él", asegura.