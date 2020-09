Marta Mesa deja a todos sin palabras, provoca el llanto de Isabel Pantoja y se lleva el primer ticket dorado de ‘Idol Kids’

“¡¡Olé olé olé!! Yo no me siento, lo siento pero yo no me siento. Después de haberte escuchado no puedo sentarme”, decía Isabel mientras ponía una mano en el ticket dorado: “¡Es ella, es ella!”. Carlos Jean y Edurne no dudaron en seguir a la tonadillera y pulsar el botón del ticket dorado, Marta se convertía así en el primer ticket dorado de esta edición de ‘Idol Kids’ y pasaba directamente a las galas.