La actuación de Inés y su arpa deja fríos a los jueces: “Hoy ha faltado algo, tienes que seguir y trabajar muy duro”

Interpretó el tema ‘Take on me’, pero los nervios no la dejaron brillar como acostumbraba

“Estar en la semifinal, para mí, significa que hay profesionales a los que también les gusta mi propuesta de cantar con el arpa”, decía Inés antes de actuar en la semifinal de ‘Idol Kids’. Junto a su instrumento, la artista interpretó el mítico ‘Take on me’ de A-ha, pero no pudo evitar dejarse llevar por los nervios del momento, algo que percibieron los jueces.

“Inés, soy ultra fan de tu propuesta y me encanta que vengas con el arpa. La primera vez te dimos un Ticket Dorado, pero hoy me falta algo, estamos en un nivel muy fuerte. Esto no quiere decir que sea un error, tienes que seguir y trabajar muy duro, sigue en esa línea porque tu propuesta es muy bonita”, le decía Carlos Jean.

Edurne comentaba que coincidía en todo lo dicho por su compañero. La cantante destacó la complicación de cantar y tocar el arpa al mismo tiempo, pero aun así, eso no era suficiente: “Es increíble que tengas tu estilo, pero hay actuaciones que marcan más que otras, y a mí no me ha llegado como me gustaría que me hubiera llegado tu actuación”.