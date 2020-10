Inés y su arpa ganan el 'ticket dorado' y dejan al jurado de 'Idol kids' sin palabras: "Impresionante, impresionante e impresionante"

Ante la atenta mirada del jurado, Inés, acompañada por su inseparable arpa, ha comenzado a tocar el instrumento musical y a interpretar con una voz llena de personalidad el tema 'Bang bang'.



Al dar por concluida su actuación, el jurado se mostraba gratamente sorprendido por lo que acababan de escuchar: "Me has dejado sin habla, me has dejado tocada. Impresionante, impresionante e impresionante", le decía Isabel Pantoja.