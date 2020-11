Antonio no logra emocionar a Isabel Pantoja en la semifinal: "Hoy no me has hecho llorar porque no te he sentido"

El concursante cantó 'Como alas al viento', pero Isabel Pantoja se quedó 'fría'. "Te felicito por el valor que has tenido de cantar esta canción de nuestra Rocío Jurado, tan sumamente fuerte. Qué te digo. Hoy no me has hecho llorar porque no te he sentido. Esa canción es muy fuerte y tú no has estado en esa tesitura. Pero te mando mi felicitación, un besito y que el público valore. Es muy difícil y el tono de él estaba raro", explicaba.