Mario, un chico con voz de soul, enfrenta a Isabel y a Edurne: “Parece que yo soy la mala siempre”

No sólo les ha alucinado si no que ha generado un pique entre la veterana Edurne e Isabel Pantoja. Cuando Mario ha empezado a cantar un tema tan conocido y tan difícil como ‘Feeling Good’ , nadie de los presentes se podía creer que de un chico tan joven pudiera salir una voz como esa. Todos le han aplaudido y felicitado pero Edurne le ha puesto una pega:

“Creo que deberías cuidar esos graves. Tengo dudas del voto que te voy a dar y por eso te pide que me improvises algo ahora, a capella”, le ha pedido; algo que no le ha parecido nada bien a Isabel Pantoja: “No le pongas en este tesitura, que me da mucha pena. Que esto le puede poner nervioso”, le ha dicho. Pero Mario no estaba nada nervioso y le ha hecho una improvisación tan buena que ha convencido más Edurne.