Rubén, el concursante de ocho años que no necesita presentarse: "Cuando la música suena, sobran las palabras"

En su momento Carlos Jean le dijo que él "no necesita presentarse", por lo que en esta ocasión Jesús Vázquez acompañó al concursante al escenari o: "Aquí estoy yo, presentador, para presentarle", explicaba.

Rubén cantó 'Te quiero, te quiero' con mucha pasión. El jurado le alabó, además, por el toque que le había dado. " Lo has hecho con sentimiento, con flamenco cuando esto es una balada. Nos has hecho sentir y a mí vibrar", valoró Isabel Pantoja.

Edurne se fijó también en la puesta en escena: "Me gusta cómo utilizas las manos, cómo interpretas, eso es muy bueno, no tener miedo ante el micro sino contar las cosas y expresarlas". Una valoración que compartió Carlos Jean: "Cuando la música suena, sobran las palabras. Como estoy seguro de que vas a tener una puntuación muy alta. Yo me voy a hacer presentador y la próxima vez te voy a presentar yo", le propuso.