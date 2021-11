"No es responsable de verificarlo", aseguró la abogada Lisa Torraco en una entrevista en Fox News este lunes. "Ese no es el trabajo del asistente del director. Si elige revisar el arma de fuego, porque quiere asegurarse de que todos estén a salvo, puede hacerlo, pero esa no es su responsabilidad".

El propio Halls ha declarado en un comunicado enviado al periódico New York Post que estaba "en shock y triste" por la muerte de Hutchins, pero no se refirió de forma directa al tiroteo o a su participación en la cadena de eventos. "Halyna Hutchins no era sólo una de las personas más talentosas con quien he trabajado, sino también era una amiga", escribió Halls. "Espero que esta tragedia lleve a la industria a revaluar sus valores y prácticas para garantizar que nadie resulte herido durante el proceso creativo", añadió.