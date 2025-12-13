El bebé hallado muerto en Ciudad Real habría sido zarandeado con violencia por su padre

Rocío Martín 13 DIC 2025 - 11:38h.

El bebé habría sido zarandeado con violencia por su padre, que se encontraría ebrio en el momento del suceso

Un vecino escuchó "llorar" al bebé de Ciudad Real antes de su muerte: los padres vivían de okupas y solían discutir

Ciudad RealLa Policía Nacional detenía este viernes a los padres de un bebé que ha sido hallado muerto, en una vivienda de la calle Toledo de Ciudad Real, después de que varios vecinos alertaran a primera hora de la mañana de una fuerte discusión en el domicilio.

La primera llamada al 091 se recibió sobre las 10:30 horas, tras comunicar los vecinos que se estaba produciendo una disputa en la vivienda y que había un menor implicado. A la llegada de los agentes, los servicios sanitarios de una UVI móvil intentaron reanimar al bebé, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El bebé habría sido zarandeado con violencia por su padre

Al parecer, según recoge ABC, el bebé habría sido zarandeado con violencia por su padre, que se encontraría ebrio en el momento del suceso. En el momento de los hechos, en el interior del piso se encontraba la madre de la menor, también detenida, y una de las otras dos hijas de la mujer, otra menor de 13 años, que presenció el suceso.

La pareja era politoxicómana y vivía de okupa, y según este mismo medio, la abuela materna llevaría más de dos años luchando por obtener la custodia de sus nietas al conocer la difícil situación que atravesaban. La mujer incluso solicitó la retirada de la patria potestad de las menores, aunque la justicia archivó el procedimiento.

La mujer detenida era además víctima de violencia machista, pero acabó retirando la denuncia contra su pareja y padre de su hija por miedo tras sus episodios de violencia física y verbal.

Un vecino escuchó "llorar" al bebé de Ciudad Real antes de su muerte

Un testigo afirma que escuchó "llorar" al niño esta pasada noche del jueves al viernes: "Es una pena lo ocurrido", indicaba a 'La Tribuna de Ciudad Real'. La mujer habría vivido en el piso okupa sola con anterioridad, antes de empezar a convivir con el padre del bebé fallecido.

La pareja tiene unos treinta años y residía con otra hija menor de la mujer, madre de otros dos hijos. Los Servicios Sociales de la Junta de Comunidades ya actuaron con la familia, prestando atención desde servicios sociales e interviniendo con la mujer. Todavía se está valorando la situación de esos dos menores, pendientes de la investigación que se ha abierto por la muerte del bebé.