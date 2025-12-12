Malena Guerra Esperanza Buitrago 12 DIC 2025 - 07:55h.

El Gobierno revisará los protocolos para determinar qué se podría haber hecho para evitar la muerte de Lucca

La abogada de la madre del niño asesinado en Almería dice que su clienta niega haber participado en los hechos

Las autoridades van a investigar qué falló en la muerte de Lucca, el niño de cuatro años, asesinado y violado, presuntamente por el novio de su madre sin que esta hiciera nada. El delegado del Gobierno en Andalucía ha ordenado revisar los procedimientos de protección de la Guardia Civil y la intervención de los servicios sociales. Todos conocían la indefensión del niño y confiaron en que la orden de alejamiento que tenía la pareja de la madre fuera suficiente. Pero no lo fue y el niño murió de una forma terrible.

Los Servicios Sociales de la Diputación de Almería tenían a la familia de Lucca bajo la lupa. Se entrevistaron a la madre a petición de la Fiscalía y concertaron una visita a la casa para el día siguiente al crimen. Llegaron tarde para protegerlo.

Hace una semana la tía abuela del pequeño fue al cuartel de la Guardia Civil con fotografías de los morados del pequeño y avisó de que el maltratador convivía con su sobrina y el niño pero no quiso poner denuncia. Pedro Fernández, el delegado del Gobierno en Andalucía, ha dicho que no le consta que hubiera denuncia formal.

Sin embargo, no hacía falta una denuncia para proteger al menor e investigar si se estaban quebrantando la orden de alejamiento de madre e hijo.

Ahora sí se investiga si falló el protocolo. La madre habría prometido a los servicios sociales que dejaría a su pareja y que se iría a vivir con su familia pero no lo hizo.

Servicios sociales del Ayuntamiento de Garrucha tampoco intervino porque su alcalde asegura que nadie alertó. En el colegio no denunciaron las continuas lesiones con las que iba Lucca a clase… golpes, moratones, el brazo en cabestrillo. Tampoco nadie comunicó que faltaba de manera.

“Ha habido un fallo bestial y grave del sistema”, admite el abogado del presunto asesino y violador, Manuel García Amate, que niega los hechos y apunta a “problemas estomacales y de intestinos”.

“No acudimos a un centro médico”, sostiene el letrado de la defensa, que dice que la madre colaboró al 50% aunque la defensa de ella lo niega.

El papel de la madre de Lucca, según la Guardia Civil

Sin embargo, según la Guardia Civil, la madre estaba en la casa antes de que falleciera Lucca aunque intentó ocultarlo. Los dos, la madre y su novio, abandonaron el cuerpo de Lucca en el búnker de la playa de Garrucha donde fue hallado horas después.

Según los investigadores, la madre se habría inculpado en diferentes audios enviados a sus familiares. “Estoy mal de la cabeza, Lucca no reacciona mi amor”, dice en uno de ellos. Su defensa tampoco ha reconocido que ella enviara esos audios, que no se incluyeron en el auto de prisión provisional sin fianza que decretó el juzgado de guardia tras las detenciones.

Tanto la madre como su novio, contra quien ella podría emprender acciones legales, están en prisión preventiva comunicada y sin fianza por los delitos de asesinato y maltrato continuado. Él suma la acusación de violación.