El detenido mantenía una notable presencia en redes sociales, donde se promocionaba como cirujano plástico

Dos enfermeras denunciaron al cirujano de Murcia tras notar un comportamiento extraño en quirófano

Compartir







MurciaUn cirujano plástico se encuentra en prisión preventiva tras ser detenido por la Policía Nacional acusado de una presunta agresión sexual a una paciente durante una intervención de pecho en un hospital privado de Murcia.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de diciembre en el hospital IMED Virgen de la Fuensanta, donde el médico había alquilado un quirófano para operar a una mujer procedente de su consulta privada, ubicada en Alicante. El facultativo no formaba parte de la plantilla del centro sanitario.

PUEDE INTERESARTE El acusado de violar a su hija en pleno covid en Cantabria niega ser un "monstruo", pero ella se reafirma

Dos enfermeras detectaron una conducta irregular del cirujano

La actuación policial se produjo después de que dos enfermeras detectaran una conducta irregular del cirujano tras la sedación. Ante la gravedad de lo que estaban presenciando, grabaron la escena con su teléfono móvil y dieron aviso a la dirección del hospital, que trasladó de inmediato la información a las autoridades. Según fuentes cercanas a la investigación, la presunta agresión se habría producido mientras la paciente permanecía bajo los efectos de la anestesia. El médico fue arrestado en Alicante y puesto a disposición judicial en Molina de Segura, donde el juez decretó su ingreso en prisión preventiva.

Desde el hospital IMED han confirmado que denunciaron los hechos nada más tener conocimiento de ellos y han expresado su respaldo a las profesionales que alertaron de lo sucedido. La compañía ha subrayado su plena colaboración con la Policía y la Justicia y no descarta personarse en la causa debido a la gravedad del caso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Quién es el cirujano

Más allá del ámbito judicial, el detenido mantenía una notable presencia en redes sociales, donde se promocionaba como cirujano plástico. Compartía con frecuencia vídeos grabados en quirófano en los que explicaba sus intervenciones y atendía consultas de potenciales pacientes.

Contaba con miles de seguidores en Instagram y una amplia red de contactos en Facebook, y las valoraciones que podían encontrarse sobre su trabajo eran, hasta ahora, mayoritariamente positivas, destacando su profesionalidad y el trato con los pacientes. Según la información disponible en sus perfiles públicos, desarrollaba su actividad en distintos hospitales privados de la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid, donde también pasaba consulta.