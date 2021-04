Madonna , la icónica 'ambición rubia', nunca ha tenido reparos en transformar su 'look', pero muchos de sus seguidores han sido incapaces de reconocerla en las últimas publicaciones que ha compartido en Instagram, en las que muestra una apariencia increíblemente juvenil a sus 62 años .

En la primera imagen que subió la cantante de 'Like a Prayer' lucía una bata color verde de gran tamaño acompañada de unas grandes gafas oscuras, pero luciendo sus hermosos mechones de rubio platino. En otra de las imágenes aparece sin bata, en aparente 'top less', y luciendo más joven que nunca. En una tercera instantánea sujeta un frasco de perfume de Tom Ford entre sus piernas.

Muchos de los 15,8 millones de seguidores de Madonna se apresuraron a ir a la sección de comentarios para admirar a la estrella, pero algunos también quedaron bastante perplejos por su apariencia tan descaradamente juvenil. Un fan escribió: "Te amo Madonna, pero por qué intentas hacer ver que tienes 21 de nuevo x". Otro fan confundido no daba crédito: "¿Quién es esta?" Mientras que un tercer fan dijo: "Segunda foto luciendo como Lindsay Lohanish ..."

La familia de la rubia bomba definitivamente ha crecido exponencialmente a lo largo de los años. La cantante dio a luz a su primer hijo, Lourdes León, en octubre de 1996 con el preparador físico Carlos León. Luego dio la bienvenida a su hijo Rocco Ritchie con su ex esposo Guy Ritchie cuatro años después. Por último, agregó cuatro más a su prole al adoptar a David, Mercy y los gemelos Stella y Estere.

El año pasado, Madonna recibió una reacción violenta cuando subió un video de su hijo David bailando para "honrar" a George Floyd. En el clip corto, David, de 14 años, realizaba una rutina al ritmo de 'They Don't Care About Us' de Michael Jackson en su cocina. Sin embargo, los fanáticos consideraron que el video era de muy mal gusto.