Los desaparecidos del accidente en Adamuz: Agustín trabajaba en la cafetería, Ricardo hizo una oposición en Madrid y Josefa volvía a casa junto a su hija Ana

El propio ministro, Óscar Puente se ha referido a este accidente como un descarrilamiento extraño, ha sido en una recta, como se ve perfectamente en estas imágenes. Aprovechando se ha utilizado la realidad aumentada para recrear el choque que se produjo anoche entre los dos trenes de alta velocidad en Córdoba.

Íñigo Llarza, experto ayuda a la explicación de lo que se ha recreado en plató, según los datos que existen hasta el momento, van a ver, que el primer tren en entrar a la estación es el tren Iryo con destino Madrid, por causas que aún se desconocen, descarrilan los dos últimos vagones y justo en ese momento, por la vía contigua, transita el tren Alvia.

No se sabe si impacta ese tren Alvia con los vagones del Iryo o lo hace con el eje y las ruedas que se desprenden después de que ese tren haya volcado

En cualquier caso, el impacto es tan fuerte que tanto la locomotora como los dos primeros vagones terminan empotrados en ese talud de unos cuatro metros. Son apenas 20 segundos de diferencia, por lo que el maquinista no tuvo capacidad de reacción para detener el tren.

Los trenes han quedado separados en esa recta por una distancia de quinientos metros, el tiempo entre que uno descarrila y otro pasa por la vía contigua es clave

Como decimos, esto es lo que sabemos, ahora es el momento de la investigación, que va a aclarar todas las dudas. Es una investigación que ya está en marcha para esclarecer los motivos del grave accidente, que ya contabiliza con casi 40 fallecidos.