Habilitan el teléfono +900 10 10 20 para para atender a los familiares de los afectados en el descarrilamiento de los dos trenes

Supervivientes del accidente de trenes en Adamuz, Córdoba: "Hemos visto cosas terribles"

Compartir







A estas horas del día, pasado el mediodía todavía sigue habiendo gente desaparecida cuyas familias están muy preocupadas. En los dos vagones que se han llevado el mayor impacto de estos trenes de alta velocidad viajaban 50 personas, aún no hay ningún tipo de actualización oficial del número de desaparecidos.

Se sabe que son ya varias las personas que se han acercado hasta la comandancia de la Guardia Civil, para tomarles muestras de ADN y que sea mucho más rápido y fácil identificar los cuerpos, y puedan llegar cuanto antes con sus familias. Uno de los chicos que ha asistido a hacerse las pruebas ha confesado entre lágrimas que llevaba todo el día intentando contactar con su padre, estaba muy nervioso y en cuanto ha salido del cuartel se ha dirigido a la zona cero, para ayudar e intentar encontrar respuestas, en Córdoba.

A esta hora Cruz Roja se ha trasladado a la comandancia para atender a las familias por la tarde en todo lo que se pueda

La espera se está haciendo muy desesperada para todos los familiares, se intenta buscar con más premisa a varias personas como a Miriam, la buscan desde anoche y viajaba en el primer vagón del Alvia, una de sus familiares ha publicado en X que "aún sabemos nada, seguimos a la espera de buenas noticias". También en las redes hay preocupación por una familia de Huelva, compuesto por una pareja y dos niños.

La incertidumbre pesa sobre el sobrino de Rafael que en X declaraba no saber nada de su tío, "cualquier tipo de información es bienvenida"

Álvaro no da con su padre Andrés, ha preguntado en todos los hospitales y no sabe nada todavía, por redes sociales sigue insistiendo en que se le contacte si se sabe alguna novedad, "nos intentan dar esperanza, porque hay heridos sin identificar, nos pueden dar alguna información de que lo hayan visto o ayudado, cualquier caso". Andrés iba en el Alvia como Ricardo, volvían de examinarse en Madrid a centros penitenciarios.

PUEDE INTERESARTE Cronología del accidente de tren en Adamuz: tragedia a alta velocidad

Se pide también máxima difusión para encontrar a Agustín, trabajador de la cafetería del tren, como la de Antonia, que viajaba en los primeros vagones con su hija, Josefa y su hija Ana, regresaban a casa

Aunque no haya un número oficial de desaparecidos y fallecidos, los nervios y la angustia se están apoderando de estos familiares que siguen sin saber nada de los suyos.