La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendida por el descarrilamiento de un tren en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, Córdoba, que ha invadido la vía contigua por la que circulaba otro, que también ha descarrilado.

Según informa en X la cuenta de InfoAdif, información de servicio sobre el estado de la infraestructura y la circulación ferroviaria en la red de Adif, el accidente ha obligado a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia.