Sí, puedes ver quién visita tu foto de perfil de Whatsapp

A pesar de todas las actualizaciones de WhatsApp y cantidad de características que va sumando, todavía no ha añadido una que desvele quién te visita tu foto de perfil. Sin embargo, se puede descubrir quién es el más cotilla de tu lista de contactos a través de una aplicación.

Se trata de la App "Profile Tracker for Whats App", disponible en el Play Store de Google. Con ella es posible saber qué persona entró a la foto de perfil, cuánto tiempo estuvo mirando, si realizó zoom y si guardó la imagen en su dispositivo.

La valoración en Play Store es buena, no obstante algumos usuarios afirman que los resultados no son del todo exactos y que no funciona en dispositivos con sistema operativo iOS.