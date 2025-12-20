Rocío Martín 20 DIC 2025 - 10:52h.

La investigación continúa abierta y se espera que más pacientes puedan aportar su testimonio

El cirujano detenido en Murcia por la agresión sexual a una paciente gastó lubricante de manera exagerada

MurciaLas autoridades continúan investigando al cirujano plástico detenido en Murcia que ingresó en prisión provisional acusado de una agresión sexual a una paciente en el transcurso de una cirugía mamaria que llevaba a cabo en el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia.

Los hechos ocurrieron el jueves 4 de diciembre cuando dos enfermeras observaron un comportamiento anómalo del cirujano en el quirófano, lo grabaron con su teléfono móvil y comunicaron los hechos a la dirección del hospital, que los puso en conocimiento de la Policía.

Tres mujeres han denunciado al cirujano y podría haber "un potencial número de víctimas"

Tres pacientes que fueron intervenidas por el mismo cirujano plástico han acudido en los últimos días a dependencias policiales para denunciar haber sido violadas también por el facultativo en circunstancias similares. Las tres coinciden en que fueron intervenidas en el centro IMED Virgen de la Fuensanta, en Murcia, donde el especialista alquilaba el quirófano y que este intentó convencerlas para someterse a procedimientos adicionales a sus operaciones de pecho, como liposucciones de muslos para inyectar grasa en los senos.

Según recoge el medio local La Verdad, la Policía Nacional baraja la posibilidad de que exista "un potencial número de víctimas", debido al 'modus operandi' del facultativo.

La investigación continúa abierta y se espera que más pacientes puedan aportar su testimonio. La jueza está a la espera de recibir las declaraciones de las nuevas denunciantes, que deberán comparecer en sede judicial. También se prevé que vuelvan a declarar las enfermeras que captaron el vídeo, pieza clave en el procedimiento.

La instrucción judicial se centra ahora en recopilar testimonios y pruebas que permitan esclarecer el alcance de los presuntos abusos.

El testimonio de las enfermeras, clave

El caso salió a la luz cuando dos enfermeras grabaron con su teléfono móvil un vídeo en el que se aprecia cómo el cirujano presuntamente agrede sexualmente a una paciente sedada. La mujer había acudido para una operación de pecho y fue anestesiada en un quirófano alquilado por el médico. Tras la difusión de la grabación, la Policía Nacional abrió una investigación que culminó con la detención del facultativo.

La jueza del Juzgado nº 4 de Molina de Segura, con competencias en Violencia sobre la Mujer, ordenó su ingreso en prisión provisional en el penal de Sangonera. La magistrada valoró la gravedad de los hechos y el riesgo de reiteración delictiva, dado que el médico llevaba años alquilando quirófanos en distintos centros de la Región de Murcia.

Una de las enfermeras ha asegurado a los investigadores en testimonios recogidos por La Verdad que "los movimientos de pelvis que el doctor llevó a cabo ese día ya estaba acostumbrada a verlos en otras ocasiones e inicialmente no le dio importancia". Otro elemento citado por esta fuente asegura que "este profesional era el único que habitualmente cambiaba la orientación de la camilla cuando iba a realizar una liposucción de piernas –lo que dificultaba la visión de la paciente por parte del resto del equipo".