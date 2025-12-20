La actriz Malena Alterio ha publicado en sus redes sociales un emotivo homenaje a su padre, Héctor Alterio, una semana después de su muerte

La capilla ardiente de Héctor Alterio: sus hijos, su nieta y sus compañeros de profesión le dan el último adiós

El pasado 13 de diciembre, el actor Héctor Alterio fallecía a sus 96 años. La noticia dejaba completamente devastada a su familia que anunciaba el fallecimiento a través de un comunicado. "Después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente", comunicaba la familia Alterio-Bacaicoa en el mensaje emitido y distribuido a los medios de comunicación.

"Queridos amigos y compañeros, con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz", anunciaba la familia Alterio-Bacaicoa.

Malena Alterio recuerda emocionada a su padre

Una semana después de su muerte, Malena Alterio ha acudido a sus redes sociales para agradecer el cariño y el apoyo recibido durante estos días. Con un carrusel de fotografías y un vídeo del actor recibiendo una ovación en el teatro, la actriz ha recordado a su padre fallecido.

"Imposible abarcar el inmenso amor que nos mandáis. GRACIAS por vuestras palabras, vuestro aliento y vuestro cariño. Papá nos dejó de la mejor manera que se podía ir; discreto, sencillo casi casi como no queriendo molestar, así como era el. Tengo el consuelo de que tuvo una vida plena, que fue feliz y que nos hizo felices a todos los que estuvimos a su lado y a los que no también", comenzaba expresando la actriz.

Tras estas palabras, Malena Alterio continuaba recordando la forma de ser y la trayectoria profesional de Héctor Alterio: "Nos deja trabajos maravillosos que ya forman parte de la historia. Nos deja una manera de ser, de estar en el mundo , en la profesión a la que tanto amaba y con la que tanto disfruto. Era mi papá pero sé que hay muchos que lo sintieron como tal .. así que también va mi pésame también para vosotros. Él era maestro y sabio sin pretenderlo, sólo había que observar, escuchar su silencio".

Justo después, la intérprete mencionaba uno de los poemas escritos por León Felipe que, a su vez, era una de las obras favoritas de su padre fallecido: "Decía León Felipe en su poema 'Escuela' que recitaba maravillosamente papá: 'Solo el virtuoso puede ver un día la cara de Dios'...y yo sé que el se la vio. Las fotos y el vídeo son del último bolo en Oviedo. Disculpar si no contesto mucho pero ando herida. Besos a todos".

La trayectoria de Héctor Alterio

Alterio nació el 21 de septiembre de 1929 en Buenos Aires (Argentina), donde estudió Arte Dramático y comenzó a trabajar como actor. En 1950 fundó el grupo teatral independiente Nuevo Teatro, con el que actuó hasta 1968.

Tras participar en el cortometraje 'El hombre que vio al Mesías' (1962, Jorge Macario), trabajó en 'Todo sol es amargo' (1965, de Alfredo Mathé); 'Don Segundo Sombra' (1969, Manuel Antín); 'La fidelidad' (1970, Juan José Jusid); 'La maffia' (1972, Leopoldo Torre Nilsson) o 'La tregua' (1974, Sergio Renán).

Amenazado de muerte por la Triple A argentina debido a su activismo político de izquierdas, se trasladó a España, donde vivió el final del franquismo. Siempre estuvo muy comprometido con el drama de las víctimas de la dictadura argentina y los desaparecidos.

En la década de los setenta, ya en España, rodó 'Cría cuervos' (1975, Carlos Saura); 'Asignatura pendiente' (1977, José Luis Garci); 'A un dios desconocido' (1977, Jaime Chávarri), por la que ganó la Concha de Plata al mejor actor; 'El crimen de Cuenca' (1980, Pilar Miró); 'La familia de Pascual Duarte' (1984, Ricardo Franco); 'La historia oficial' (1985, Luis Puenzo), Oscar a la mejor película extranjera; 'El detective y la muerte' (1994, Gonzalo Suárez).

Sus trabajos más recientes en cine son 'Las consecuencias' (2019, Claudia Pinto) y 'Nora' (2020, Lara Izaguirre).

Igualmente excelente actor de teatro, intervino en los años 70 en 'Divinas palabras', con Nuria Espert. Dos décadas después lo hizo en Oporto (Portugal) con la obra 'Quimera y amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín' (1991, dir: José Luis Gómez), o en el madrileño Teatro María Guerrero con 'Los gatos' (1992, dir: Carmen Portaceli).

Fue el protagonista de 'Yo, Claudio' (2004), que representó en Mérida (con cifra récord de espectadores en la historia del Festival) y que luego llevó a Madrid. Por este trabajo recibió el premio Max de teatro al mejor actor protagonista 2005.

Tras 'El Túnel' (2006-07, Ernesto Sábato), volvió a Mérida con 'Edipo Rey' (2008) y a Argentina con 'Dos menos' (2008), junto a José Sacristán, que en 2009 y 2010 representaron por España. También de gira presentó con Lola Herrera 'En el estanque dorado' (2013-15, dir: Magüi Mira).

Sus últimos trabajos y galardones

Desde 2018 y hasta 2022 recitó por toda España los versos de León Felipe en el espectáculo de poesía y música 'Como hace 300 años' (Alejandro Casona).

En abril de 2024 regresó a los escenarios bonaerenses para despedirse de su público en una docena de funciones con la obra teatral 'A Buenos Aires', desde el teatro Astros, recibiendo en esa visita el premio 'Personaje emérito de la Cultura' del Ministerio de Cultura argentino.

En 2005 hizo junto a su hijo Ernesto, la serie hispano argentina 'Vientos de agua', sobre la emigración. Uno de sus últimos trabajo fue en 2023 cuando participó en el documental 'Partidos', de Silvia di Florio, en el que recoge las voces de exiliados argentinos que llegaron a España huyendo de la dictadura militar.