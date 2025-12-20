Los pasajeros del avión de Málaga a Londres en el que una familia embarcó con una anciana fallecida aseguran que la mujer "estaba desplomada"

Una familia británica, acusada de subir en silla de ruedas a una abuela muerta a un vuelo desde Málaga a Londres tras decir que estaba "cansada"

Compartir







MálagaContinúa la conmoción y el revuelo en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol tras conocerse el caso de una familia británica que ha sido acusada de embarcar a una anciana de 89 años fallecida en un avión que debía cubrir el trayecto entre la ciudad andaluza y Londres.

El avión, de la compañía Easyjet, debía partir del aeródromo malagueño a las 11:15 horas del pasado jueves, pero finalmente lo hizo con 11 horas y 15 minutos de retraso, según ha podido comprobar EFE.

PUEDE INTERESARTE Las identidades de las víctimas del atentado de Sídney

Los familiares aseguraron que la mujer "se había quedado dormida"

Según adelantó el diario británico 'Daily Mail', la mujer fue ayudada a subir a bordo del avión por cinco de sus familiares, quienes le dijeron al personal de la aerolínea que ella no se encontraba bien y se había quedado dormida, aseguraron testigos del incidente.

PUEDE INTERESARTE El padre de la niña fallecida en Alzira tras un tratamiento dental rompe su silencio

Sin embargo, justo antes del despegue, la tripulación de cabina fue alertada del fallecimiento de la mujer y el avión, que había comenzado a rodar por la pista, tuvo que dar la vuelta antes de despegar, añade dicho periódico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Algunos pasajeros relataron cómo el cuerpo fue empujado en silla de ruedas hasta los asientos del grupo en la parte trasera del avión y levantado hasta su asiento, con la ayuda de cinco miembros de su familia.

El revuelo entre los pasajeros tras conocerse que la mujer estaba fallecida

Al parecer, la familia pudo subir al avión con la anciana porque le dijeron a un empleado de embarque, que había cuestionado la aparente mala salud de la mujer, que "simplemente estaba cansada", señala la información del medio británico.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por otro lado, el medio de comunicación 'Ideal' ha podido acceder al testimonio de varios pasajeros y testigos que han relatado el revuelo que se formó tras conocerse el fallecimiento de la pasajera.

"Todos embarcamos y la última persona en subir fue la señora con un par de personas más", explica al medio de comunicación anteriormente citado una de las mujeres que se encontraba dentro de la aeronave.

"Estaba en una silla del pasillo y estaba desplomada. Todos dijeron lo mismo 'parecía muerta, ¿debería estar a bordo?'. El avión empezó a moverse por la pista y entonces subió el capitán y dijo que tenía que dar la vuelta por una emergencia médica. Todos sabíamos que era la pobre señora, claramente no estaba lo suficientemente bien para volar", explica la mujer a 'Ideal'.

Tras este anuncio, el avión dio la vuelta en la pista y varios agentes de la Guardia Civil y médicos forenses subieron hasta la aeronave. Una vez dentro del avión, los profesionales médicos comprobaron que la mujer había fallecido.