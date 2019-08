Calendario de huelgas de las compañías aéreas y cómo y qué reclamar

Muchos vuelven estos días de vacaciones. Quienes lo hagan en avión pueden encontrarse más de un problema por las huelgas de los empleados de distintas compañías. En algunos aeropuertos, como el de Barcelona, ya llevan sufriendo las consecuencias varios días. Los pasajeros afectados por estos paros programados tienen derecho a una indemnización , que puede llegar a 600 euros. Según la Justicia europea, “la ausencia espontánea de una parte importante del personal de navegación de una aerolínea no constituye una “circunstancia extraordinaria” que exima a las empresas de indemnizar a los viajeros.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su sentencia del 17 de abril, indica que “la ausencia espontánea de una parte importante del personal de navegación de una aerolínea no constituye una “circunstancia extraordinaria” que les exima de indemnizar a los pasajeros afectados. Según el TJUE, una huelga de personal, no es una causa de “fuerza mayor” si no se cumplen los requisitos de ajenidad (ajena a la aerolínea), inevitabilidad e imprevisibilidad.