El Ingreso Mínimo Vital podrá pedirse tras tres meses de caídas drásticas de ingresos

El vicepresidente segundo y de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias , ha explicado que para acceder al IMV basta con acreditar esa caída de los ingresos en el año en curso y no durante el año anterior. Así, los solicitantes no tienen que esperar a que acabe un año para presentar su solicitud, sino que podrán hacerlo en cualquier momento, cuando lleven tres meses de caída de ingresos.

Se facilita el acceso de los jóvenes al IMV. Los jóvenes deberán llevar viviendo independientemente menos tiempo . Antes había que acreditar tres años y ahora dos. Así quienes tengan menos de 30 años y se queden en paro podrán pedir el IMV si no han cotizado lo suficiente.

El IMV también se hace extensible a los discapacitados el plus económico que reciben las familias monoparentales beneficiarias de la ayuda. Y se buscará proteger a personas que excepcionalmente se quedan fuera de la prestación como es el caso de las personas bajo tutela de la Entidades Públicas de protección de menores, que hoy por hoy no tienen dicha ayuda hasta los 23 años.

“Este Gobierno no lo hace todo bien”, ha dicho el vicepresidente Iglesias que ha lamentado que muchas “personas vulnerables” se han quedado fuera del ingreso mínimo vital hasta ahora. No obstante, no ha detallado a cuántas personas tienen previsto que llegue ahora el IMV.