Informativo Noche

Condenados por abuso, y no por agresión sexual, cinco miembros de la conocida como ‘Manada de Manresa’. Uno tras otro fueron abusando de una chica de 14 años que se encontraba inconsciente tras haber consumido alcohol. Por ese estado de inconsciencia, precisamente, el juez no ha apreciado agresión, ya que los condenados no tuvieron que usar ni la violencia ni la intimidación. Pasarán entre diez y doce años en la cárcel; Madrid se sitúa como gran favorita para albergar la Cumbre del Clima de la ONU que se va a celebrar a comienzos del mes de diciembre. Todo después de que la capital de Chile se haya visto obligada a renunciar como sede a raíz de los disturbios que se suceden desde hace días en sus calles tras un estallido en el que se denuncian las desigualdades sociales; Seis meses después de las últimas elecciones, estamos de nuevo en campaña, la más corta de la democracia, y prácticamente con un solo tema de debate: la tensión que se vive en las calles de Cataluña y que se espera que vaya a más conforme nos acerquemos a la cita electoral. Toda la información, con Ángeles Blanco.