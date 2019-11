El sacerdote acusado de abusar de una niña de 11 años confiesa desde prisión: "Todo es verdad, pido perdón"

Michele Mottola, el exsacerdote italiano acusado de abusar sexualmente de una niña de once años, ha confesado su culpabilidad desde prisión, donde permanece desde la semana pasada: "Asumo todas las responsabilidades. Soy culpable de todas las acusaciones que se me impugnan. Todo es verdad", informa el diario Ahora Roma.

Mottola, de 59 años, era párroco en Trentola Ducenta, un municipio italiano situado en la región de Campania, a unos 20 kilómetros de Nápoles. Allí fue acusado de abusar sexualmente de una menor de once años, que lo grabó en vídeo y aportó el material en el juicio.

En las imágenes se escucha a la niña decir "déjame, no me debes tocar más". El sacerdote, por su parte, contestaba: "Es solo un juego, no hacemos nada malo".