Novak Djokovic podría quedarse fuera del Grand Slam al no estar vacunado contra el covid

El número uno del tenis mundial se negó a declarar si estaba vacunado contra el covid

Novak Djokovic ha reiterado en otras ocasiones su rechazo a la vacuna contra el covid

El gobernador de Victoria ha advertido de que no espera que se hagan excepciones en las medidas sanitarias

A Novak Djokovic esta vez podría no salirle bien sus habituales gracietas. El número uno del tenis mundial se negó a declarar si estaba vacunado contra el covid, pero en Australia las autoridades han advertido que no dejarán entrar al país a personas que no tengan la pauta vacunal completa. Esto dejaría fuera del Grand al tenista serbio.

El jefe del gobierno del estado de Victoria, Dan Andrews, dijo que no espera excepciones a las estrictas medidas australianas contra el covid-19 para los jugadores que disputen el Grand Slam de enero.

Con su habitual talante Djokovic dijo que "todavía no sé si iré a Melbourne", según publicó el periódico serbio Blic. "No revelaré mi estado si he sido vacunado o no, es un asunto privado y una pregunta inapropiada".

Sin embargo, para las autoridades australianas la opinión de Djokovic sobre el covid y las vacunas parece darle igual. "Al virus no le importa cuál es tu ranking en el tenis mundial o cuántos Grand Slam has ganado", advirtió el político Dan Andrews y añadió: "Y si consiguen la visa, probablemente tendrían que hacer un par de semanas de cuarentena, que otros jugadores no tendrían que hacer", dijo.

Djokovic empatado con Federer y Nadal con 20 Grand Slam

Djokovic ha ganado el primer Grand Slam de la temporada un récord de nueve veces, incluidas las últimas tres ediciones.

El tenista de 34 años compitió por última vez en el Abierto de Estados Unidos, donde su intento de ganar los cuatro majors el mismo año terminó al ser derrotado por el ruso Daniil Medvedev en la final.

Djokovic, quien está empatado con Roger Federer y Rafael Nadal con un récord de 20 títulos de Grand Slam en su carrera, dijo que planea competir en el Masters de París, el ATP Finals que cierra la temporada en Turín y la Copa Davis antes del término de 2021.