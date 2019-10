La custodia de una niña enfrenta a dos países: España decide que se vaya con el padre y Uruguay se niega

La paradoja es que Uruguay cree a la madre y sus acusaciones mientras que España no. En Uruguay sí dieron crédito a las denuncias de abuso sexual sobre la niña en base a unos dibujos de la pequeña, pero no así en España, donde ya se archivó el caso en febrero del 2019. Pero hay más, porque en la batalla por la custodia de la pequeña, la madre también ha perdido. La niña tendrá que volver a España para vivir con su padre. Un juez de Vielha (Vall d'Aran) lo ha ordenado así. Y este viernes la niña debía ser devuelta. Pero no ha sido así porque el Consulado uruguayo no ha hecho entrega de la misma.