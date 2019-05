La desgarradora historia de una joven de Alabama obligada a dar a luz a la hija de su violador

Ella fue violada a los 17 años por un compañero de clase. Descubrió que se había quedado embarazada a los ocho meses. Cuando fue al médico le explicaron que su futura hija padecía hidranencefalia: su cerebro no había desarrollado los dos hemisferios y, por ello, el hueco que quedaba estaba lleno de líquido cefalorraquídeo. No obstante, la niña seguía desarrollándose porque su cerebelo y el tronco encefálico se ocupaban de sus funciones vitales, esto es, la mantenían con vida. Le explicaron que, en el caso de que naciera, su hija sufriría y moriría muy joven. Esto no sirvió como pretexto para que la mujer pudiera abortar, ya que se encontraba en un estado avanzado del embarazo y no se lo permitían.