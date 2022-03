El hermano de Chris Rock no acepta las disculpas de Will Smith y niega que ya estén 'enterradas las hachas'

La bofetada de Will Smith a Chris Rock durante la gala de los Premios Oscar 2022 sigue dando mucho que hablar

Tony, hermano de Chris Rock, no acepta las disculpas de Will Smith por la agresión y niega que los actores hayan hecho las paces

Agentes de policía acuden a la casa de Will Smith

La bofetada de Will Smith a Chris Rock durante la gala de los Premios Oscar 2022 sigue dando mucho que hablar. Una de las últimas reacciones ha sido la del hermano del comediante agredido, Tony, que rechaza las disculpas del actor de Filadelfia y niega que ya estén 'enterradas las hachas'.

El primer paso de Tony, de 47 años, fue desacreditar las declaraciones del rapero Sean "Diddy" Combs, quien apuntó en una entrevista que Will Smith y Chris Rock habían hecho las paces después de la trifulca. Al ser preguntado el martes en redes sociales por si "Diddy" estaba mintiendo, el hermano de Chris Rock contestó con un rotundo: "Sí".

Tony, el hermano de Chris Rock, sorprendido al ser preguntado sobre si la bofetada fue falsa

Sus respuestas no quedaron ahí. Tony respondió a las cuestiones que le planteaban los usuarios sobre la controversia. El hermano de Chris Rock reveló que no aprobaba la disculpa de Will Smith y afirmó que los involucrados estaban "bien". Al recibir la pregunta de si aceptaba el perdón, contestó también de forma tajante: "No".

Tony se mostró desconcertado al preguntarle dos seguidores si la bofetada era falsa. El internauta escribió: "¿Eso fue real? Me sentí mal. Si fue real, estuvo fuera de lugar". El hermano de Rock respondió entonces: "¿Escenificado para qué?". Además, agradeció el apoyo de varios seguidores con un "gracias".

La bofetada de Will Smith, una acción que sorprendió a todo el mundo

Will Smith dejó boquiabierto en directo a toda la sala y gran parte del planeta en la madrugada del pasado lunes, cuando le dio una fuerte bofetada a Chris Rock después de que este hiciera un chiste sobre el pelo de su esposa, Jada Pinkett Smith, quien sufre alopecia autoinmune, según ha confirmado ella misma.

Solo 40 minutos después de la agresión, Will Smith recibió el Oscar al Mejor Actor -arrebatándoselo a Javier Bardem- por su interpretación de Richar Williams, padre de las leyendas del tenis, Serena y Venus, en la película biográfica 'King Richard'.

Cinco muertos a tiros en la ciudad israelí de Bnei Brak Se registra un "atentado terrorista" en Israel y otros vídeos del 30 de marzo de 2022 25 vídeos REPRODUCIENDO Cinco muertos a tiros en la ciudad israelí de Bnei Brak REPRODUCIENDO Los investigadores revisan las cámaras del puerto en busca de pistas de la joven asesinada REPRODUCIENDO Toni, primer bitrasplantado, cuenta su historia en el Día Internacional del Trasplante REPRODUCIENDO Concierto solidario para recaudar fondos para Ucrania REPRODUCIENDO Los resultados de la vacuna española son muy esperanzadores REPRODUCIENDO La cartulina que guarda las respuestas que Joe Biden debe dar a la prensa REPRODUCIENDO Bombardeos en Kiev a pesar de la promesa de Rusia de rebajar la ofensiva en la capital de Ucrania REPRODUCIENDO Crece el deseo de volver a Ucrania entre algunos refugiados en Europa REPRODUCIENDO El Gobierno aprueba el nuevo currículo de la ESO: se podrá pasar de curso sin límite de suspensos REPRODUCIENDO Zelenski ve señales positivas en las conversaciones con Rusia pero Estados Unidos apunta a un "reposicionamiento" de tropas REPRODUCIENDO Pedro Sánchez pide apoyo para su plan anticrisis REPRODUCIENDO Almeida habla sobre la retirada de la Llave de oro a Putin REPRODUCIENDO Vitaly Suárez, el "ángel de la guarda" de Jersón: muchos ucranianos en España salvan a familiares gracias a él REPRODUCIENDO Indignación entre los magistrados por un cartel en Baleares sobre la violencia de género REPRODUCIENDO Mariúpol, desolada, a vista de dron REPRODUCIENDO Emma, la bebé que huyó de Irpín en los brazos de un soldado ucraniano, portada de la revista 'Time' REPRODUCIENDO Yura, un chico ucraniano, testigo del asesinato de su padre: "Le dispararon al corazón, dos balas" REPRODUCIENDO Previsión del tiempo del 31 de marzo de 2022 REPRODUCIENDO Sied Muhamed, el héroe del Pisuerga: se jugó la vida lanzándose al río para salvar a un joven inconsciente REPRODUCIENDO Una tromba de agua y barro causa numerosos destrozos en el municipio gaditano de Setenil de las Bodegas REPRODUCIENDO El aceite de girasol, la verdad sobre el desabastecimient y la alerta la OCU REPRODUCIENDO Resuelto el espeluznante asesinato de la actriz porno Carol Maltesi REPRODUCIENDO Cinco muertos a tiros en la ciudad israelí de Bnei Brak REPRODUCIENDO Una madre y su bebé mueren en una explosión en Zaldibia por un escape de gas REPRODUCIENDO Condecorado el guardia de la Isla de las Serpientes que mandó a la “mierda” al buque ruso REPRODUCIENDO Cinco muertos a tiros en la ciudad israelí de Bnei Brak REPRODUCIENDO Los investigadores revisan las cámaras del puerto en busca de pistas de la joven asesinada REPRODUCIENDO Toni, primer bitrasplantado, cuenta su historia en el Día Internacional del Trasplante REPRODUCIENDO Concierto solidario para recaudar fondos para Ucrania REPRODUCIENDO Los resultados de la vacuna española son muy esperanzadores REPRODUCIENDO La cartulina que guarda las respuestas que Joe Biden debe dar a la prensa REPRODUCIENDO Bombardeos en Kiev a pesar de la promesa de Rusia de rebajar la ofensiva en la capital de Ucrania REPRODUCIENDO Crece el deseo de volver a Ucrania entre algunos refugiados en Europa REPRODUCIENDO El Gobierno aprueba el nuevo currículo de la ESO: se podrá pasar de curso sin límite de suspensos REPRODUCIENDO Zelenski ve señales positivas en las conversaciones con Rusia pero Estados Unidos apunta a un "reposicionamiento" de tropas REPRODUCIENDO Pedro Sánchez pide apoyo para su plan anticrisis REPRODUCIENDO Almeida habla sobre la retirada de la Llave de oro a Putin REPRODUCIENDO Vitaly Suárez, el "ángel de la guarda" de Jersón: muchos ucranianos en España salvan a familiares gracias a él REPRODUCIENDO Indignación entre los magistrados por un cartel en Baleares sobre la violencia de género REPRODUCIENDO Mariúpol, desolada, a vista de dron REPRODUCIENDO Emma, la bebé que huyó de Irpín en los brazos de un soldado ucraniano, portada de la revista 'Time' REPRODUCIENDO Yura, un chico ucraniano, testigo del asesinato de su padre: "Le dispararon al corazón, dos balas" REPRODUCIENDO Previsión del tiempo del 31 de marzo de 2022 REPRODUCIENDO Sied Muhamed, el héroe del Pisuerga: se jugó la vida lanzándose al río para salvar a un joven inconsciente REPRODUCIENDO Una tromba de agua y barro causa numerosos destrozos en el municipio gaditano de Setenil de las Bodegas REPRODUCIENDO El aceite de girasol, la verdad sobre el desabastecimient y la alerta la OCU REPRODUCIENDO Resuelto el espeluznante asesinato de la actriz porno Carol Maltesi REPRODUCIENDO Cinco muertos a tiros en la ciudad israelí de Bnei Brak REPRODUCIENDO Una madre y su bebé mueren en una explosión en Zaldibia por un escape de gas REPRODUCIENDO Condecorado el guardia de la Isla de las Serpientes que mandó a la “mierda” al buque ruso REPRODUCIENDO Cinco muertos a tiros en la ciudad israelí de Bnei Brak REPRODUCIENDO Los investigadores revisan las cámaras del puerto en busca de pistas de la joven asesinada REPRODUCIENDO Toni, primer bitrasplantado, cuenta su historia en el Día Internacional del Trasplante REPRODUCIENDO Concierto solidario para recaudar fondos para Ucrania REPRODUCIENDO Los resultados de la vacuna española son muy esperanzadores REPRODUCIENDO La cartulina que guarda las respuestas que Joe Biden debe dar a la prensa REPRODUCIENDO Bombardeos en Kiev a pesar de la promesa de Rusia de rebajar la ofensiva en la capital de Ucrania REPRODUCIENDO Crece el deseo de volver a Ucrania entre algunos refugiados en Europa REPRODUCIENDO El Gobierno aprueba el nuevo currículo de la ESO: se podrá pasar de curso sin límite de suspensos REPRODUCIENDO Zelenski ve señales positivas en las conversaciones con Rusia pero Estados Unidos apunta a un "reposicionamiento" de tropas REPRODUCIENDO Pedro Sánchez pide apoyo para su plan anticrisis REPRODUCIENDO Almeida habla sobre la retirada de la Llave de oro a Putin REPRODUCIENDO Vitaly Suárez, el "ángel de la guarda" de Jersón: muchos ucranianos en España salvan a familiares gracias a él REPRODUCIENDO Indignación entre los magistrados por un cartel en Baleares sobre la violencia de género REPRODUCIENDO Mariúpol, desolada, a vista de dron REPRODUCIENDO Emma, la bebé que huyó de Irpín en los brazos de un soldado ucraniano, portada de la revista 'Time' REPRODUCIENDO Yura, un chico ucraniano, testigo del asesinato de su padre: "Le dispararon al corazón, dos balas" REPRODUCIENDO Previsión del tiempo del 31 de marzo de 2022 REPRODUCIENDO Sied Muhamed, el héroe del Pisuerga: se jugó la vida lanzándose al río para salvar a un joven inconsciente REPRODUCIENDO Una tromba de agua y barro causa numerosos destrozos en el municipio gaditano de Setenil de las Bodegas REPRODUCIENDO El aceite de girasol, la verdad sobre el desabastecimient y la alerta la OCU REPRODUCIENDO Resuelto el espeluznante asesinato de la actriz porno Carol Maltesi REPRODUCIENDO Cinco muertos a tiros en la ciudad israelí de Bnei Brak REPRODUCIENDO Una madre y su bebé mueren en una explosión en Zaldibia por un escape de gas REPRODUCIENDO Condecorado el guardia de la Isla de las Serpientes que mandó a la “mierda” al buque ruso

Las disculpas de Will Smith con Chris Rock tras la bofetada en los Premios Oscar

Tras un aluvión de reacciones, Will emitió un comunicado con una disculpa pública a Chris Rock, asegurando que su comportamiento fue "inaceptable e inexcusable". El actor de 53 años escribió en Instagram sentirse "avergonzado" por sus acciones, algo que levantó un gran debate entre famosos y espectadores.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", señaló Will Smith.

Chris Rock optó por no presentar un informe policial contra Will Smith tras la agresión

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", sentenció el actor estadounidense. Tras esto, Will pidió perdón a los organizadores y productores del programa.