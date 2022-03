Will Smith y Chris Rock: una enemistad que viene de largo

Will Smith y Chris Rock fueron sin duda alguna los protagonistas de la última Gala de los Oscar . El humorista hizo un chiste sobre la alopecia que sufre la mujer del actor, Jada Pinkett. El intérprete de 'En busca de la felicidad' no tuvo reparo en levantarse de su silla cruzar el escenario y propinar un golpe al presentador .

"Es una noche histórica para la televisión, Will Smith me ha pegado duro", dijo él tratando de aliviar la tensión del momento. Sin embargo, el enfado de el actor de 'El Príncipe de Bel - Air' no hacía más que aumentar. "¡Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu p*** boca!", gritó hasta en dos ocasiones.