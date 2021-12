Una mujer en Estados Unidos adopta un chihuhua que solo le hace caso si le habla en español

La mujer había adoptado a este simpático y cariñoso chihuahua de cuatro años en un refugio de su ciudad y enseguida se dio cuenta de que el perro tenía que haber vivido anteriormente con una familia castellano parlante. Y es que el perro no obedecía a ninguna de sus órdenes en inglés pero, cuando se las dice en español, el perro no tiene ningún problema y es muy obediente. En un divertido vídeo muestra como el chihuahua acude a la llamada cuando le dice 'aquí' y como se siente obediente cuando le ordena 'siéntate '. Ante órdenes como 'here' o 'sit' el perro ni se inmuta.

"Sé que no tienen mucho tiempo, pero no tengo a quién contarle sobre esto que me parece tan chistoso. Adoptamos un perro hace dos, tres semanas, un pequeño chihuahua de cuatro años del refugio, no hay información sobre él, absolutamente adorable, súper genial. Parece que tiene algo de entrenamiento pero no nos escucha", comienza narrando Kelee. Al poco tiempo, descubrieron el perro está muy bien adiestrado, pero lo está con órdenes en español.