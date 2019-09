Los OVNIS que sobrevolaron EEUU realizaron maniobras aéreas imposibles con la tecnología actual

Vídeos que el Pentágono no quería hacer público

"fenómenos aéreos inexplicables" que realizaron maniobras que no son posibles con la tecnología de aviación actual. La Marina de los EE. UU. Ha confirmado que tres videos publicados en internet que muestran ovnis son reales. Las imágenes realizadas por pilotos de la Armada estadounidense, muestranque realizaron maniobras que no son posibles con la tecnología de aviación actual.

Las afirmaciones han sacudido a los ufólogos que ven confirmadas su creencia en criaturas extraterrestres que siempre son tachados de fantasiosos y frikis, en el mejor de los casos.

Los vídeos fueron realizados en 2004 y 2015 frente a la costa de California desde aviones de combate con un sistema de infrarrojos avanzados y los pilotos debaten en voz alta qué son los objetos y de dónde provienen.

En las imágenes se ve a los objetos volantes realizando maniobras aéreas que no son posibles con la tecnología de aviación actual. En el incidente de 2004, según The New York Times, los objetos "aparecieron repentinamente a más 24,000 metros y luego se precipitaron hacia el mar, eventualmente se detuvieron a 6.000 metros, se dispersaron. Luego se alejaron del alcance del radar o dispararon directamente hacia arriba", ha asegurado Tom DeLonge, músico y fundador de una asociación que investiga los ovnis.

Joseph Gradisher, portavoz oficial del Jefe Adjunto de Operaciones Navales declaró a The Black Vault, una web que publica documentos secretos y clasificados, que la Armada llama a "los objetos de estos vídeos como fenómenos aéreos no identificados". Objetos no autorizados / no identificados que se han observado entrando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares".