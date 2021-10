La reina Isabel II se enfada con los líderes mundiales por su falta de compromiso contra el cambio climático

La reina Isabel II , una mujer siempre prudente y ecuánime, está enfadada con los políticos por su falta de compromiso contra el cambio climático. "Hablan pero no hacen nada" , ha dicho durante una conversación grabada en la Asamblea Nacional de Gales. La reina verde de Inglaterra ha sido tajante.

Isabel II hablaba con Camila de Cornualles y con Elin Jones, presidenta del Parlamento galés , de la próxima Cumbre sobre el Cambio Climático de Glasgow . "He escuchado todo sobre la Cumbre. Y todavía no sé quién viene ... Ni idea", señala la reina en un vídeo.

La reina muestra su enfado con los líderes como el ruso Vladimir Putin o el chino, Xi Jinping, que no han confirmado su asistencia a la Cumbre. "Solo sabemos los que no van a venir", comenta, resaltando que "es realmente "irritante" cuando "hablan pero luego no hacen nada".