Un influencer consigue en cinco días 65 millones de euros para que un niño se trate de leucemia en España

Según recoge 'Clarín', Maratea tardó solo cinco días en conseguir el dinero que necesitaba Kevin para viajar de Córdoba (Argentina) a Barcelona (España), donde será tratado de una leucemia linfoblástica aguda. "Lo logramos una vez más. No me sorprenden. Juntamos lo necesario para que los padres de Kevin no tengan que hipotecar su casa. Sacaron sus billetes y ya tienen todo el tratamiento pagado", señaló el influencer.