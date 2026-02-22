Las lágrimas de la medallista Eileen Gu al enterarse en la sala de prensa que su abuela ha fallecido

La medallista ha reconocido que la última vez que vio a su abuela estaba enferma

La superestrella del esquí acrobático, Eileen Gu, consigue su medalla de oro en el halfpipe en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Con seis medallas (tres oros y tres platas), Gu es la deportista más laureada del esquí freestyle. Pero en la conferencia de prensa que dieron después, reveló que se había enterado de que su abuela había fallecido, según informa 'France 24'.

"Ella ha sido muy importante en mi vida, es alguien a quien admiraba mucho, una luchadora, y me ha inspirado mucho", explicó la esquiadora sin poder contener las lágrimas.

"Estaba enferma, así que ya sabía que era algo que podía ocurría", afirma la joven

"La última vez que la vi, antes de venir a los Juegos Olímpicos, estaba enferma, así que ya sabía que era algo que podía ocurría. No le prometí que iba a ganar, sino que iba a competir con coraje (...) Estoy feliz por haber cumplido esa promesa", aseguró.

Antes de conocer la triste noticia, Gu se sentía muy feliz: "He luchado cada día, lo he dado todo (...) en las tres pruebas quería mostrar al mundo lo mejor que puede ofrecer el esquí femenino, en el momento que es más importante".

A pesar de haberse colgado una medalla de oro y dos de plata, la cifra sigue siendo inferior a la que consiguió hace cuatro años en los Juegos de Pekín 2022, donde fue campeona en halfpipe y big air, y subcampeona en slopestyle.

"En el primer run no confié totalmente en mí", confiesa la deportista

En la final de este domingo, falló en su primer run (30,00 puntos), pero en el segundo se puso ya primera de la prueba con 94,00, que incluso mejoró en la tercera y última manga (94,75).

"En el primer run no confié totalmente en mí. Puede que fuera la presión olímpica", admitió Gu, que después de ello tuvo una conversación con su madre. Después de su éxito en la segunda y tercera manga, Gu levantó el puño a modo de celebración, dirigiéndose a los numerosos aficionados chinos que había en la zona.