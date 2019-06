Los temblores incontrolados de Merkel que han sumido en la pesadumbre a Alemania

La imagen impacta. La todopoderosa Merkel temblando sin poder para durante unos minutos mientras recibía al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, de visita de trabajo en Berlín. Las imágenes han desatado, como no podía ser de otro modo, una oleada de preguntas sobre la salud de la canciller que ella ha cortado con estilo más alemán que nunca: “Estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien”, dijo la canciller al ser preguntada por esa cuestión en una comparecencia conjunta con Zelenski, posterior al encuentro mantenido en Cancillería. Como si todo hubiera sido una deshidratación.