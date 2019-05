Emergencia en el centro de Estados Unidos. Dos millones de personas están en alerta por un fuerte temporal que ha asolado Oklahoma y Texas. Muchos son los habitantes que no han salido de sus casas, debido a las inundaciones provocadas por 20 grandes tornados que han destrozado todo lo que han encontrado a su paso. No obstante, los daños solo son materiales y no han dejado ninguna víctima mortal.